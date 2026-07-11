Schub für den Tourismus
Hotelprojekt am Bonnheimer Hof erhält grünes Licht 
Am Bonnheimer Hof in Hackenheim soll ein Hotelanbau entstehen. Der Anblick von der B428 aus, wo zurzeit die Sonnenblumen blühen,
Am Bonnheimer Hof in Hackenheim soll ein Hotelanbau entstehen. Der Anblick von der B428 aus, wo zurzeit die Sonnenblumen blühen, könnte sich dadurch verändern.
Markus Kilian

Das Hotelprojekt am Bonnheimer Hof hat grünes Licht erhalten. Warum Bürgermeisterin und Investoren darauf setzen und welchen Schub das für Tourismus und Arbeitsplätze bringen könnte, lesen Sie hier.

Lesezeit 2 Minuten
Die Hotelpläne am Bonnheimer Hof von Matthias und Aileen Lorenz stoßen bei den Behörden auf offene Ohren. Nachdem der Gemeinderat Hackenheim Anfang April bereits grünes Licht für die Aufstellung des Bebauungsplans für das Hotel im Landhausstil mit rund 100 Zimmern gegeben hatte, stimmte jüngst der Verbandsgemeinderat Bad Kreuznach einstimmig der Änderung des Flächennutzungsplans für den Bereich des Bebauungsplans Bonnheimer Hof zu.
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