Das war dann erst einmal nichts: Wegen eines Formfehlers konnte der Kreuznacher Bauausschuss keinen Grundsatzbeschluss zu den Hotelneubauplänen auf dem Kauzenberg fassen.
Lesezeit 4 Minuten
Die Pläne für einen Hotelneubau auf der Kauzenburg sind ein mutiges, ein ambitioniertes Projekt. Darüber war man sich im Ausschuss für Stadtplanung, Bauwesen, Umwelt und Verkehr (PLUV) einig. Die Auffassungen darüber gingen aber weit auseinander, reichten von großer Begeisterung bis zur entschiedenen Ablehnung.