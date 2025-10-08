Eklat im Kreuznacher Ausschuss Hotelpläne auf Kauzenberg: Beschluss erst mal geplatzt 08.10.2025, 15:10 Uhr

i Dies Fotomontage von der Kauzenburg mit dem geplanten Hotelneubau zeigt die Satdtvewaltung auf ihrer Internetseite. Fotomontage Stadtverwaltung. Stadtverwaltung Bad Kreuznach

Das war dann erst einmal nichts: Wegen eines Formfehlers konnte der Kreuznacher Bauausschuss keinen Grundsatzbeschluss zu den Hotelneubauplänen auf dem Kauzenberg fassen.

Die Pläne für einen Hotelneubau auf der Kauzenburg sind ein mutiges, ein ambitioniertes Projekt. Darüber war man sich im Ausschuss für Stadtplanung, Bauwesen, Umwelt und Verkehr (PLUV) einig. Die Auffassungen darüber gingen aber weit auseinander, reichten von großer Begeisterung bis zur entschiedenen Ablehnung.







