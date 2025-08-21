Ein langer Leerstand endet: Die „Kaya Residenz" eröffnet an zentraler Stelle in Bad Kreuznach. Was die Eigentümerfamilie gegenüber des Bourger Platzes plant, erfahren Sie hier.

Der Leerstand im ehemaligen Holz-Gebäude ist schon länger beendet. Vor rund einem Jahr ist dort der Personaldienstleister PSB im ersten Stock des frisch sanierten, prominenten Gebäudes an der Ecke Wilhelmstraße/Viktoriastraße eingezogen.

Nun will die Besitzerfamilie Kaya so schnell wie möglich an dieser Adresse Hotelbetrieb forcieren. Die Stockwerke zwei bis vier sind fertig umgebaut, 22 Hotelzimmer in moderner Ausstattung stehen dort zu Verfügung. „Wir gehen im Moment vom Start im September aus“, sagt Aydin Kaya. Rund eineinhalb Jahre hat man das riesige Gebäude sanier﻿t, 20 Parkplätze stehen um die Ecke zu Verfügung. Man sei sehr froh, dass es endlich vollbracht sei und die Eröffnung anstehe, so Kaya. Heißen wird es das Hotel Kaya Residenz.

Was er damit meint, ist klar. 2017 erwarben die Kayas die Immobilie bereits. Der Wunsch, dort ein Hotel zu realisieren, war damals schon da. Die Verhandlungen mit der Kette „B&B“ scheiterten aber, „B&B“ drängte näher in Richtung Innenstadt und hatte als Ziel das ehemalige Boecker-Gebäude auserkoren. Dort hatte man gemeinsam mit dem Vermieter, der Immo One Group, ein 120 Zimmer fassendes Stadthotel projektiert – das aber am Ende zu den Akten gelegt wurde. Ins Boecker-Gebäude zog zunächst die Modekette „Aachener“ und dann der Branchenkollege Sinn.

i Im Erdgeschoss soll ein Restaurant entstehen. Hier überlegt Aydin Kaya noch, in welche Richtung es gehen könnte. Einige Gespräche dazu hätten bereits stattgefunden. Marian Ristow

Nun hat es mit einem Hotel im ehemaligen Holz-Gebäude doch geklappt. Im Erdgeschoss soll ein Restaurant folgen. Die lange Fensterfront entlang der Wilhelmstraße ist ideal dafür. „Es gab schon erste Gespräche“, sagt Aydin Kaya. Ob die Kayas das Restaurant selbst betreiben oder einen Pächter mit ins Boot holen, sei noch nicht entschieden.

Die Wilhelmstraße „hoch“ ein paar Meter weiter in Richtung Kirche Heilig Kreuz hat Kaya ein weiteres Eisen im Feuer. Dort will er auf dem unansehnlichen Schotterparkplatz hinter dem winzigen Pocket-Park, der Grünfläche, die sehr häufig als Müllablageort missbraucht wird, gern ein Wohnhaus mit 24 Einheiten errichten. Für den Vollzug müssen aber zwei städtische Teilflächen erworben werden (wir berichteten). Einigkeit gibt es dort noch nicht. „Ein Neubau dort würde die Gegend aufwerten. Denn das ist dringend nötig“, ist sich Aydin Kaya sicher.