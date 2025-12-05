Hotel Caravelle wird von Dormero-Gruppe übernommen

Die Hotelkette Dormero übernimmt das traditionsreiche Hotel Caravelle in Bad Kreuznach von der Familie Riedle. Es soll nun zunächst eine umfassende Sanierung und Neugestaltung vorgenommen werden, und im Sommer 2026 geht der Betrieb an den Start.
Lesezeit 2 Minuten
Die Familie Riedle hat das Hotel Caravelle an die Hotelgruppe Dormero (Berlin) abgegeben. Tanja Riedle wird weiter im Hotel arbeiten, ihr Bruder Oliver führt mit Vater Manfred die Bauunternehmung der Familie. Es sei an der Zeit gewesen, die Nachfolge zu regeln, so Tanja Riedle (58).