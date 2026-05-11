Ist das Binger Heilig-Geist-Hospital noch zu retten? Nach der erneuten Insolvenz wenden sich die Christdemokraten in höchster Not an den designierten Landesvater Gordon Schnieder.
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Ist es fünf vor zwölf – oder schon fünf nach zwölf? Die Nachricht, dass alle millionenschweren Rettungsmittel von Stadt und Kreis für das taumelnde Heilig-Geist-Hospital in kürzester Zeit aufgezehrt wurden und das Haus erneut im am 6. Mai eingeleiteten Insolvenzverfahren steckt, macht viele fassungslos.