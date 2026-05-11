Binger Krankenhaus in Nöten Hospital-Insolvenz: CDU fordert Reaktion von Schnieder Rainer Gräff 11.05.2026, 06:00 Uhr

i Bei der Übernahme durch Stadt und Kreis 2024 herrschte noch Zuversicht, was die Zukunft für das HGH anging. Doch 15,8 Millionen Euro waren allzu schnell verbraucht. Rainer Gräff

Ist das Binger Heilig-Geist-Hospital noch zu retten? Nach der erneuten Insolvenz wenden sich die Christdemokraten in höchster Not an den designierten Landesvater Gordon Schnieder.

Ist es fünf vor zwölf – oder schon fünf nach zwölf? Die Nachricht, dass alle millionenschweren Rettungsmittel von Stadt und Kreis für das taumelnde Heilig-Geist-Hospital in kürzester Zeit aufgezehrt wurden und das Haus erneut im am 6. Mai eingeleiteten Insolvenzverfahren steckt, macht viele fassungslos.







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