Investor dringend gesucht Hospital Bingen: Insolvenzverwalter will Zusammenhalt Rainer Gräff 14.05.2026, 09:00 Uhr

i Vorläufiger Insolvenzverwalter Jens Lieser (links) und HGH-Geschäftsführer Michael Gutendorf glauben an die Zukunft des Binger Krankenhauses. Rainer Gräff

Zum zweiten Mal ist das Heilig-Geist-Hospital Bingen ein Fall für den Insolvenzverwalter Jens Lieser. Dieser fordert positives Denken und sieht eine Chance nach einer Neuausrichtung.

„Das Glas ist halb voll, nicht halb leer“ – Jens Lieser, der vorläufige Insolvenzverwalter des Binger Heilig-Geist-Hospitals (HGH), glaubt an die Chance des Weiterbestehens und fordert die Bevölkerung, die Mitarbeiter und alle Beteiligten dazu auf, in die Zukunft der medizinischen Einrichtung zu vertrauen.







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