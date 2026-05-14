Investor dringend gesucht
Hospital Bingen: Insolvenzverwalter will Zusammenhalt
Vorläufiger Insolvenzverwalter Jens Lieser (links) und HGH-Geschäftsführer Michael Gutendorf glauben an die Zukunft des Binger K
Vorläufiger Insolvenzverwalter Jens Lieser (links) und HGH-Geschäftsführer Michael Gutendorf glauben an die Zukunft des Binger Krankenhauses.
Rainer Gräff

Zum zweiten Mal ist das Heilig-Geist-Hospital Bingen ein Fall für den Insolvenzverwalter Jens Lieser. Dieser fordert positives Denken und sieht eine Chance nach einer Neuausrichtung.

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„Das Glas ist halb voll, nicht halb leer“ – Jens Lieser, der vorläufige Insolvenzverwalter des Binger Heilig-Geist-Hospitals (HGH), glaubt an die Chance des Weiterbestehens und fordert die Bevölkerung, die Mitarbeiter und alle Beteiligten dazu auf, in die Zukunft der medizinischen Einrichtung zu vertrauen.

Ressort und Schlagwörter

Oeffentlicher AnzeigerGesundheit

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