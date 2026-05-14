Zum zweiten Mal ist das Heilig-Geist-Hospital Bingen ein Fall für den Insolvenzverwalter Jens Lieser. Dieser fordert positives Denken und sieht eine Chance nach einer Neuausrichtung.
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„Das Glas ist halb voll, nicht halb leer“ – Jens Lieser, der vorläufige Insolvenzverwalter des Binger Heilig-Geist-Hospitals (HGH), glaubt an die Chance des Weiterbestehens und fordert die Bevölkerung, die Mitarbeiter und alle Beteiligten dazu auf, in die Zukunft der medizinischen Einrichtung zu vertrauen.