Honrath und Haas bitten zur Weinparty am Mühlenteich

Die Premiere im letzten Jahr kann man nur als geglückt bezeichnen und nun wird folgt der zweite Streich. Am Wochenende steigt die wieder die Weinparty am Bad Kreuznacher Mühlenteich.

Eine gute Idee, ein schönes Fleckchen Erde, leckeren Wein, Kulinarik und Musik lautet die Gleichung der beiden Langenlonsheimer Winzer Christian Honrath und Julian Haas für ihre „Weinparty am Mühlenteich“, die bereits bei der Premiere im vergangenen Jahr perfekt aufging. Ein Fest für alle Sinne vor der Kulisse der historischen Mühlenteichbrücke mit den Brückenhäusern. „Unser Nenner lautet kalter Wein, coole Beats und klasse Stimmung“, werben Honrath und Haas dafür ihre Weinparty am Bootshaus des Rudervereins am kommenden Samstag, 28. Juni ab 17 Uhr zu besuchen.

Bewusst sprechen die beiden von Weinparty und nicht von einem Weinfest. Denn mit einem verstaubten Weinfest habe ihre Veranstaltung nichts zu tun. Frisch und spritzig wie ihre Weine, sei auch das Weinfest selbst, sagen die beiden Macher der Weinparty. Es gibt natürlich die Weine der beiden Weingüter, Gegrilltes von der Metzgerei Balzer und chillige Musik von Deejay_D.

„Der Erfolg des vergangenen Jahres zeigt uns, dass wir mit dem Platz wie auch mit dem Konzept richtig liegen.“

Christian Honrath und Julian Haas

Dazu bieten die beiden eine einmalige Kulisse an einem der schönsten Punkte in Bad Kreuznach. Aus Sicht der beiden Winzer ein geradezu perfekter Ort für ihre Weinparty. Eigentlich verwunderlich, dass erst sie diesen Platz im Schatten der Brückenhäuser entdeckt- und im vergangenen Jahr mit einem Weinfest bespielt haben. Als sie im vergangenen Jahr auf der Suche nach einem schönen Platz für ihr Weinfest waren, der noch nicht bespielt wurde, war ihnen schnell klar, dass es genau dieser Platz am Bootshaus sein muss. „Der Erfolg des vergangenen Jahres zeigt uns, dass wir mit dem Platz wie auch mit dem Konzept richtig liegen“, sagen beide unisono.

Für sie als Langenlonsheimer Winzer besteht kein Zweifel, dass sie eine Veranstaltung in Bad Kreuznach anbieten wollten. Ihre Zielsetzung sei es, ihren Beitrag dazu zu leisten, das Image von Bad Kreuznach als Hauptstadt des Naheweins in den Vordergrund zu rücken. Ein Unterfangen, dem auch der Feierabendmarkt diene. Mit ihrem Format wollen sie Samstag Weinfreunde aller Generationen erreichen.