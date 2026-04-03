Bei neuem Shop in Kreuznach
Homey: Erste Onlinekäufe lassen nicht auf sich warten
Ezgi und Eren Yalaz haben vor wenigen Wochen einen Laden in der Planiger Straße eröffnet. Das Sortiment umfasst unter anderem Wo
Ezgi und Eren Yalaz haben vor wenigen Wochen einen Laden in der Planiger Straße eröffnet. Das Sortiment umfasst unter anderem Wohnaccessoires, Haushaltswaren und Dekorationsartikel.
Çağla Yetkin

Seit wenigen Tagen ist der Onlineshop des neuen Haushaltswarenladens Homey online – und die ersten Bestellungen sind bereits hereingeflattert.

Lesezeit 1 Minute
Mit Homey ist vor wenigen Wochen ein neues Geschäft in der Planiger Straße 106 eingezogen. Wohnaccessoires, Haushaltswaren sowie Dekorations- und Geschenkartikel gehören zum Sortiment. Mit einer Loungeecke und einem Spieltisch für Kinder wollen die Inhaber Ezgi und Eren Yalaz eine gemütliche Atmosphäre schaffen und sich von anderen Läden abheben.

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Oeffentlicher AnzeigerWirtschaft

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