Seit wenigen Tagen ist der Onlineshop des neuen Haushaltswarenladens Homey online – und die ersten Bestellungen sind bereits hereingeflattert.
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Mit Homey ist vor wenigen Wochen ein neues Geschäft in der Planiger Straße 106 eingezogen. Wohnaccessoires, Haushaltswaren sowie Dekorations- und Geschenkartikel gehören zum Sortiment. Mit einer Loungeecke und einem Spieltisch für Kinder wollen die Inhaber Ezgi und Eren Yalaz eine gemütliche Atmosphäre schaffen und sich von anderen Läden abheben.