Ein Raub der Flammen wurde am Samstagabend das Nebengebäude des Wanderheims des Hunsrückvereins Monzingen oberhalb der Bergstraße. Das Haupthaus konnte aber gerettet werden.

Eine weithin sichtbare schwarze Rauchsäule hat am Samstagabend, 30. August, zahlreiche Menschen in der Region aufgeschreckt: Kurz nach 20 Uhr stand das hölzerne Nebengebäude des Wanderheims des Hunsrückvereins Monzingen oberhalb der Bergstraße in hellen Flammen.

Als die ersten Einsatzkräfte eintrafen, brannte der Holzbau mit einer Grundfläche von rund 17 mal 5 Metern bereits lichterloh. „Das Nebengebäude war nicht mehr zu retten, es stand komplett im Vollbrand“, schilderte Daniel Großarth, stellvertretender Wehrleiter der Verbandsgemeinde Nahe-Glan, der gemeinsam mit dem stellvertretenden Brand- und Katastrophenschutzinspekteur Holger Schmidt die Einsatzleitung übernahm.

i Feuerwehrleute aus Monzingen, Bad Sobernheim, Kirn, Bockenau und Waldböckelheim kämpften gegen die Flammen. Sebastian Schmitt

Im Einsatz standen die Wehren aus Monzingen, Merxheim, Bad Sobernheim, Kirn, Bockenau und Waldböckelheim. Eine große Herausforderung war die Löschwasserversorgung am abgelegenen Standort: Mehrere Tanklöschfahrzeuge mussten im Pendelverkehr Wasser zur Brandstelle transportieren. Trotz der schwierigen Umstände gelang es den Kräften, das steinerne Haupthaus des Vereinsheims vor den Flammen zu schützen. „Unser vorrangiges Ziel war es, ein Übergreifen auf das Hauptgebäude und die Vegetation zu verhindern. Das ist gelungen“, betonte Großarth. Dank massiven Einsatzes blieb das Haupthaus verschont – das Holzgebäude jedoch wurde vollständig vernichtet.

i Das Nebengebäude war nicht mehr zu retten, wurde völlig zerstört. Sebastian Schmitt

Während des Brandes kam es zu einem weiteren Alarm: In Merxheim musste der Rettungsdienst unterstützt werden. Da die dortige Wehr in Monzingen gebunden war, rückten die Feuerwehr Martinstein sowie zwei Fahrzeuge der Bad Sobernheimer Wehr aus, um den Rettungsdienst und den Rettungshubschrauber Christoph 77 mit Suchscheinwerfer zu unterstützen, wie Großarth berichtete.

Verletzt wurde nach ersten Erkenntnissen niemand. Die Polizei nahm noch am Abend die Ermittlungen zur Brandursache auf, die Kriminalpolizei übernahm die Untersuchungen. Angaben zur Schadenshöhe liegen nicht vor, doch sie dürfte erheblich sein.