Lange in Bad Kreuznach gelebt Holocaust-Überlebender Nicolaus Blättermann wird 105 01.10.2025, 06:00 Uhr

i Nicolaus Blättermann im Januar 2025 im Mainzer Landtag bei der Gedenkveranstaltung zum 80. Jahrestag der Befreiung von Auschwitz. Hansjörg Rehbein/Stadtverwaltung

Herzlichen Glückwunsch und vielen Dank! Nicolaus Blättermann wird am heutigen 1. Oktober 105 Jahre alt. Der Holocaust-Überlebende blickt auf ein bewegtes Leben zurück, in dem er sich immer für Toleranz und Versöhnung eingesetzt hat.

Er ist wie kaum ein anderer in Bad Kreuznach und der Naheregion, aber auch darüber hinaus ein Symbol der Versöhnung, schon seit Jahrzehnten ein Brückenbauer zwischen den Kulturen und Religionen, ein Friedensstifter, der sich Zeit seines langen und bewegten Lebens besonnen und beispielhaft, aber auch beharrlich und geduldig für mehr Verständnis, mehr Toleranz eingesetzt hat.







Artikel teilen

Artikel teilen