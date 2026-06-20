Abschluss an Realschule plus „Hollywood“ feiert Bad Sobernheimer Schüler Bernd Hey 20.06.2026, 15:00 Uhr

i Unter dem Motto "Hollywood" feierten 98 Schüler der Disibod-Realschule plus ihren Abschluss. Bernd Hey. Bernd Hey.

98 Absolventen der Disibod-Realschule plus feierten ihren Abschluss wie in Hollywood – mit rotem Teppich und Oscars.

Im voll besetzten Meddersheimer Gemeindesaal feierten 98 Schüler der Bad Sobernheimer Disibod-Realschule plus aus fünf Klassen unter dem Motto „Hollywood“ ihren Abschluss. Geschafft! Der rote Teppich war ausgerollt, Hollywoodsterne mit den Namen der Schüler funkelten, Filmszenen schmückten optisch das Ambiente und natürlich war nach tagelangen Vorbereitungen ein üppiges Büfett angerichtet.







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