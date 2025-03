Pfarrer Holger Böckel ist seit Jahresbeginn der neue theologische Vorstand der Stiftung Kreuznacher Diakonie. Jetzt wurde der 58-Jährige offiziell in sein Amt eingeführt.

Die Kreuznacher Diakonie wird auch nach dem Auszug der letzten Diakonissin im vergangenen Jahr aus dem Mutterhaus aus ihren christlichen Wurzeln heraus handeln. Das unterstrich der neue theologische Vorstand, Pfarrer Holger Böckel, der zum Jahresbeginn sein Amt angetreten hatte und am Samstag in der Diakoniekirche offiziell eingeführt wurde. Schon die hohe Anzahl der Gottesdienstbesucher während des Einführungsgottesdienstes unterstrich, dass trotz aller Veränderungen die Diakonie auch mehr als 130 Jahre nach ihrer Gründung das diakonische und theologische Leitbild des Diakoniegründers Hugo Reich braucht.

i In seiner Predigt unterstrich der neue theologische Vorstand der Diakonie, Pfarrer Holger Böckel, das Handeln aus dem christlichen Glauben heraus. Nürnberg Josef. Josef Nürnberg

„Hugo Reich hatte hier eine Vision ins Leben gerufen“, sagte Böckel in seiner Predigt. Der Name Bethesda (Haus der Gnade) sei für eines der ersten Häuser auf dem Gelände nicht zufällig gewählt worden, heilte doch Jesus am Teich Bethesda einen Kranken. Das möchte auch die Diakonie im Auftrag Jesu sein: Eine Einrichtung, die Menschen heilt. „Die Diakonie muss als kirchlicher Ort erlebbar sein“, forderte daher Böckel.

An Opfer der Nationalsozialisten erinnert

Dabei war seine Predigt weit davon entfernt, die Bad Kreuznacher Diakonie als ein christliches Wolkenkuckucksheim darzustellen. So erinnerte er auch an die dunklen Zeiten der Diakonie während der NS-Zeit, als 240 behinderte Menschen getötet wurden. „Eine Zumutung, die wir uns nicht ersparen können, ist sich vor den 240 Menschen zu verbeugen“, sagte er. Böckel ist zu sehr Seelsorger und vom Glauben durchwirkt, und weiß daher, warum das Grauen nicht wirklich das Ende ist. „Dass die Geschichte hier nicht aufhört, hat etwas mit der Güte Gottes zu tun“, erklärte er unmissverständlich. In seiner Predigt, die den Vergleich zwischen Theologie und Steinen zum Ausgangspunkt hatte, gab er den Gläubigen mit auf den Weg, dass Diakonie mehr als Sozialarbeit mit christlicher Vergangenheit ist.

i Pfarrerin und Oberkirchenrätin Henrike Tetz führte als Mitglied der Kirchenleitung der evangelischen Kirche im Rheinland Holger Böckel in sein Amt ein. Nürnberg Josef. Josef Nürnberg

Pfarrerin und Oberkirchenrätin Henrike Tetz, die als Mitglied der Kirchenleitung der evangelischen Kirche im Rheinland Böckel in sein Amt einführte, nannte die Diakonie das Auge der Kirche. „Sie sieht, was zu tun ist und wie es zu tun ist“, sagte sie. Laut Tetz hat sie aber auch einen Sinn für das Neue. Sie glaubt, dass Böckel der richtige Mann für die Aufgabe des Theologischen Vorstandes ist. Denn er bringe viele Eindrücke mit. Die Stiftung Kreuznacher Diakonie glaubt, mit ihm den richtigen Mann gefunden zu haben.

Ein Freund der Musik

Aus Sicht der Diakonie spricht für Holger Böckel, dass er in den vergangenen Jahren die Weiterentwicklung des christlich-diakonischen Profils sowie die diakonische Kultur- und Leitbildentwicklung bei führenden Einrichtungen des Gesundheitswesens verantwortet hat. Aber der 58-Jährige hat darüber hinaus weit mehr Talente. Er bewegt Menschen, zudem ist er ein Freund der Musik. Nicht nur, dass die Kantorei den Einführungsgottesdienst feierlich umrahmte, Böckel griff auch selbst zur Gitarre. Im Anschluss an den Gottesdienst waren alle zu einer Nachfeier in die Fliedner-Halle eingeladen.