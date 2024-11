Benzinkanister entzündete sich - Bewohner wurde leicht verletzt Hoher Schaden nach Kellerbrand in Oberhausen: Benzinkanister entzündete sich Sebastian Schmitt 27.10.2024, 11:28 Uhr

i Die Feuerwehren der VG Kirner-Land hatten gemeinsam den Kellerbrand schnell gelöscht, einer der Bewohner verletzte sich leicht. Foto: Sebastian Schmitt Sebastian Schmitt

In Oberhausen bei Kirn kam es am Sonntag (27. Oktober) gegen 9 Uhr zu einem Brand in einem Mehrfamilienhaus.

Eine Person mit einer Brandverletzung und erheblicher Gebäudeschaden sind die Folge eines Kellerbrandes am Sonntag in einem Mehrfamilienhaus im Neubaugebiet. Gegen 9 Uhr bemerkte einer der drei Hausbewohner Rauch aus seinen Kellerräumen, der an der Gebäudefassade aufstieg.

