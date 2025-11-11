Ministerin zu Gast Hoher Besuch beim Finanzamt in Bad Kreuznach 11.11.2025, 16:00 Uhr

i Landesfinanzministerin Doris Ahnen ließ sich beim Rundgang durch das Finanzamt Bad Kreuznach von enem Mitarbeiter die Sachbearbeitung erklären (links im Bild Amtsleiter Michael Nauth). Rainer Gräff

Beim Gedanken an einen Besuch im Finanzamt beschleichen wohl manche Menschen ungute Gefühle – gar nicht so war es bei der zuständigen Landesministerin Doris Ahnen.

Besuch von der Landesregierung: Finanzministerin Doris Ahnen informierte sich beim Finanzamt Bad Kreuznach über die aktuellen Arbeitsweisen und Entwicklungen bei der Bearbeitung der Einkommensteuererklärungen. Wenn auch in allen Räumen der besuchten Sachgebiete die Wände voller verschrifteter Steuerunterlagen hängen, ist doch Modernisierung und Digitalisierung das Gebot der Stunde.







Artikel teilen

Artikel teilen