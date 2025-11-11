Hoher Besuch beim Finanzamt in Bad Kreuznach

Beim Gedanken an einen Besuch im Finanzamt beschleichen wohl manche Menschen ungute Gefühle – gar nicht so war es bei der zuständigen Landesministerin Doris Ahnen.
Lesezeit 1 Minute
Besuch von der Landesregierung: Finanzministerin Doris Ahnen informierte sich beim Finanzamt Bad Kreuznach über die aktuellen Arbeitsweisen und Entwicklungen bei der Bearbeitung der Einkommensteuererklärungen. Wenn auch in allen Räumen der besuchten Sachgebiete die Wände voller verschrifteter Steuerunterlagen hängen, ist doch Modernisierung und Digitalisierung das Gebot der Stunde.