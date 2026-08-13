In Mainz verlieh Ministerpräsident Gordon Schnieder Ehrentitel an Menschen, die ihre Berufsstände über Jahre hinweg geprägt haben. Ihr berufliches Können und langjähriges Ehrenamt haben den Wandel gestärkt.
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Große Ehre für zwei verdiente Bad Kreuznacherinnen: Ministerpräsident Gordon Schnieder hat in der Staatskanzlei in Mainz 14 Rheinland-Pfälzerinnen und Rheinland-Pfälzern berufsbezogene Ehrentitel verliehen. Die Ausgezeichneten erhielten die Titel „Justizrat“, „Ökonomierat“ und „Sanitätsrat“.