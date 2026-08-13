Bad Kreuznacherinnen geehrt
Hohe Würde für Anja Merk und Anja von Buch
Anja Merk (rechts) ist von Gordon Schnieder zur Justizrätin ernannt worden.
Anja Merk (rechts) ist von Gordon Schnieder zur Justizrätin ernannt worden.
Stefan Sämmer

In Mainz verlieh Ministerpräsident Gordon Schnieder Ehrentitel an Menschen, die ihre Berufsstände über Jahre hinweg geprägt haben. Ihr berufliches Können und langjähriges Ehrenamt haben den Wandel gestärkt.

Lesezeit 2 Minuten
Große Ehre für zwei verdiente Bad Kreuznacherinnen: Ministerpräsident Gordon Schnieder hat in der Staatskanzlei in Mainz 14 Rheinland-Pfälzerinnen und Rheinland-Pfälzern berufsbezogene Ehrentitel verliehen. Die Ausgezeichneten erhielten die Titel „Justizrat“, „Ökonomierat“ und „Sanitätsrat“.
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