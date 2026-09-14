Lkw-Brand in Bad Kreuznach Hohe Explosionsgefahr besteht nur in Hollywoodfilmen Markus Kilian 14.09.2026, 13:39 Uhr

i Am frühen Samstagmorgen, 12. September, stand ein abgestellter Lkw in Flammen. Eine hohe Explosionsgefahr herrschte dabei nicht. Das Fahrzeug wurde offenbar unmittelbar vorher gestohlen. Alexander Jodeleit/Freiwillige Feuerwehr Bad Kreuznach

Ein kurz zuvor gestohlener Lkw hat in der Mannheimer Straße lichterloh gebrannt. Bildgewaltige Explosionen gibt es allerdings meist nur im Kino. Die Feuerwehr klärt auf, welche Gefahren trotzdem bestehen.

Nachdem ein abgestellter Lkw am frühen Samstagmorgen, 12. September, in der Mannheimer Straße oberhalb der Firma Phoenix in Vollbrand geraten war, laufen die Ermittlungen zur Ursache des Feuers weiter. Wie die Kriminalpolizei auf Anfrage unserer Zeitung informiert, sei das Fahrzeug unmittelbar vor dem Brand entwendet worden.







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