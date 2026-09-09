Dauerbaustelle Verkehr
Hohe Bell: Kreuznacherin schlägt andere Haltestelle vor
Die Haltestelle Hohe Bell im Kreuznacher Südosten wird nicht mehr angefahren, statt dessen ist der neue Busstopp im Segelfalterw
Die Haltestelle Hohe Bell im Kreuznacher Südosten wird nicht mehr angefahren, statt dessen ist der neue Busstopp im Segelfalterweg. Ältere und beeinträchtgte Menschen kommen dort schlecht hin, weil die Hohe Bell sehr steil ist. Der Gehweg ist eng und teils zugeparkt.
Cordula Kabasch

Die Verlegung der Haltestelle Hohe Bell in den Segelfalterweg beschäftigt weiter die Anwohner im Kreuznacher Südosten. Der neue Busstopp ist zwar barrierefrei ausgebaut, doch der Weg dorthin ist für ältere und gehbehinderte Menschen zu steil.

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Die Verlegung der Haltestelle Hohe Bell in den Segelfalterweg im Kreuznacher Südosten beschäftigt die Anwohner weiterhin. Jakob Schulmerisch hatte bereits kritisiert, dass der neue barrierefreie Stopp für gehbehinderte Menschen oder Senioren nur schwer erreichbar sei.
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