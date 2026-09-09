Die Verlegung der Haltestelle Hohe Bell in den Segelfalterweg beschäftigt weiter die Anwohner im Kreuznacher Südosten. Der neue Busstopp ist zwar barrierefrei ausgebaut, doch der Weg dorthin ist für ältere und gehbehinderte Menschen zu steil.
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Die Verlegung der Haltestelle Hohe Bell in den Segelfalterweg im Kreuznacher Südosten beschäftigt die Anwohner weiterhin. Jakob Schulmerisch hatte bereits kritisiert, dass der neue barrierefreie Stopp für gehbehinderte Menschen oder Senioren nur schwer erreichbar sei.