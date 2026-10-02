Dauerbaustelle Verkehr Hohe Bell in Bad Kreuznach: Anwohner warten auf Lösung Harald Gebhardt 02.10.2026, 13:00 Uhr

i Die bisherige Haltestelle „Hohe Bell“ wird nicht mehr angefahren. Das stößt vor allem bei älteren Anwohnern dort auf Kritik. Cordula Kabasch

Die Veränderungen bei der Bushaltestelle „Hohe Bell“ im Kreuznacher Südosten sorgen weiter für Ärger. Vor allem Menschen mit Behinderungen sind die Leidtragenden. Eine Lösung steht noch aus.

Mit Einführung der neuen Buslinie 202 werden zwei Haltestellen der Linie 205 nicht mehr angefahren und die bisherige Haltestelle „Hohe Bell“ wurde verlegt. Die Kritik vor allem von behinderten und älteren Anwohnern daran hält an. Denn die neue Haltestelle „Segelfalterweg“ ist zwar barrierefrei, aber für sie nur schwer zu erreichen.







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