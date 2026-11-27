Zu eng, zu steil, zu weit: Der Weg der älteren, gehbehinderten Anwohner der Hohe Bell im Bad Kreuznacher Südosten zur neuen Haltestelle im Segelfalterweg war viel zu beschwerlich. Nach etlichen Beschwerden zeichnet sich nun eine Lösung ab.
Lesezeit 2 Minuten
Für die Anwohner in der Hohe Bell scheint sich eine Lösung abzuzeichnen: Mehrfach hatten sich Senioren und gehbehinderte Menschen aus dem Südosten der Stadt darüber beschwert, dass die Haltestelle Hohe Bell in den Segelfalterweg verlegt worden ist. Der Weg dorthin ist steil und schmal, der Fußgängerweg oft mit Autos zugeparkt.