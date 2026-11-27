Dauerbaustelle Verkehr Hohe Bell: Endlich Schluss mit dem steilen Weg zum Bus? Cordula Kabasch 27.11.2026, 16:00 Uhr

i Auf Höhe des Busses könnte die neue Haltestelle Hohe Bell entstehen. Die Anwohner könnten die Linie 205 dann ebenerdig erreichen. Der Weg dorthin wäre etwa 70 Meter lang. Cordula Kabasch

Zu eng, zu steil, zu weit: Der Weg der älteren, gehbehinderten Anwohner der Hohe Bell im Bad Kreuznacher Südosten zur neuen Haltestelle im Segelfalterweg war viel zu beschwerlich. Nach etlichen Beschwerden zeichnet sich nun eine Lösung ab.

Für die Anwohner in der Hohe Bell scheint sich eine Lösung abzuzeichnen: Mehrfach hatten sich Senioren und gehbehinderte Menschen aus dem Südosten der Stadt darüber beschwert, dass die Haltestelle Hohe Bell in den Segelfalterweg verlegt worden ist. Der Weg dorthin ist steil und schmal, der Fußgängerweg oft mit Autos zugeparkt.







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