Auf Bad Kreuznacher Kuhberg Hofgut Rheingrafenstein öffnet sonntags als Café Lena Reuther 25.03.2026, 14:21 Uhr

i Pächter Angelo Gallucci im Hofgut Rheingrafenstein. Sonntags gibt es hier Kaffee und Kuchen sowie einige mediterrane Speisen. Lena Reuther

Das Hofgut Rheingrafenstein auf dem Kuhberg ist in Sachen Eventlocation keine unbekannte Größe. Seit Januar öffnet Pächter Angelo Gallucci das Hofgut nun jeden Sonntag mit selbst gebackenem Kuchen und mediterranen Speisen.

Als Eventlocation hat sich das Hofgut Rheingrafenstein unter Pächter Angelo Gallucci bereits einen Namen gemacht. Seit Sommer 2019 hat der 47-Jährige den Hut auf. Seit Januar dieses Jahres ist das Gelände auf dem Kuhberg nun einmal pro Woche für die Öffentlichkeit geöffnet: Jeden Sonntag gibt es Kaffee und Kuchen, wie Gallucci im Gespräch mit unserer Zeitung berichtet.







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