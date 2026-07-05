Kreuznacher Rat für Plan B Hofgartenschule muss weiter auf größere Mensa warten Harald Gebhardt 05.07.2026, 11:00 Uhr

i In den Sommerferien werden jetzt in der Martin-Luther-King-Grundschule Kochküche und Mensa umgebaut. Harald Gebhardt

In den Sommerferien werden an der Martin-Luther-King-Grundschule Küche und Mensa erneuert. Das hat der Stadtrat entschieden. Die Mittel waren eigentlich für die Grundschule Hofgartenstraße bestimmt.

Mit der Schulpavillonerweiterung an der Grundschule Hofgartenstraße im Bad Kreuznacher Norden wird es dieses Jahr nichts mehr. Die Stadt hat deshalb die dafür eigentlich eingeplanten Mittel umgeschichtet. Außerplanmäßig sind jetzt an der Martin-Luther-King-Grundschule (Maluki) im Bad Kreuznacher Südosten Investitionen in Höhe von insgesamt 467.







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