50 Jahre nach ihrem Abschluss trafen sich 15 Ehemalige der Bad Kreuznacher Hofgartenschule – und ihre Lehrerin. Wie eine Klasse zusammenhielt, die Strenge der Nachkriegszeit hinter sich ließ und bis heute verbindet.
In alten und schönen Erinnerungen schwelgten 15 ehemalige Hauptschüler, die vor 50 Jahren ihren Abschluss in der Hofgartenschule machten und jetzt im „Casa Teo“ ihr 50-jähriges Jubiläumstreffen abhielten. Besonders gern erinnerten sich die ehemaligen Schüler der 9a an ihre Klassenlehrerin Karin Garthe, die sie natürlich zu ihrer Jubiläumsfeier eingeladen hatten.