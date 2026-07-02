Noch heißt es nicht „Ende gut, alles gut“ – aber die Vorzeichen sind da: Für Michael Reiche, den Chef des Tiefenthaler Höfchens, ist ein Stammzellspender gefunden worden. Kurz vor Ostern ist er an einer aggressiven Form des Blutkrebses erkrankt.
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Das sind gute Nachrichten: Für den Chef des beliebten und bekannten Tiefenthaler Höfchens, Michael Reiche, ist ein Stammzellspender gefunden worden. Der 55-Jährige leidet an akuter myeloischer Leukämie (AML). Kurz vor Ostern erkrankte er plötzlich an dem aggressiven Blutkrebs, der unbehandelt schnell lebensbedrohlich wird.