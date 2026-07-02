Chef des Tiefenthaler Höfchens Hoffnung für Gastwirt Micha Reiche: Spender gefunden Cordula Kabasch 02.07.2026, 13:00 Uhr

i Ein Bild aus zurückliegenden Tagen: Michael Reiche, bekant als Chef des Tiefenthaler Höfchens, ist an akuter myeloischer Leukämie erkrankt. Für ihn wurde nun ein Spender gefunden. Sein Sohn Oskar und Ehefrau Wiebke sind sich sicher, dass er die Krankheit besiegt. Wiebke Reiche

Noch heißt es nicht „Ende gut, alles gut“ – aber die Vorzeichen sind da: Für Michael Reiche, den Chef des Tiefenthaler Höfchens, ist ein Stammzellspender gefunden worden. Kurz vor Ostern ist er an einer aggressiven Form des Blutkrebses erkrankt.

Das sind gute Nachrichten: Für den Chef des beliebten und bekannten Tiefenthaler Höfchens, Michael Reiche, ist ein Stammzellspender gefunden worden. Der 55-Jährige leidet an akuter myeloischer Leukämie (AML). Kurz vor Ostern erkrankte er plötzlich an dem aggressiven Blutkrebs, der unbehandelt schnell lebensbedrohlich wird.







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