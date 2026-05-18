Auf dem noch unbebauten Grundstück zwischen Alzeyer Straße und Töpferstraße unterhalb der Steinkaut will die Gewobau zwei Mehrfamilienhäuser bauen. Wie hoch diese werden dürfen, darüber gab es im Planungsausschuss unterschiedliche Auffassungen.
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Die Bebauung der Fläche „Motorpool“ zwischen Alzeyer Straße und Töpferstraße im hinteren Bereich der Bebauung entlang der Alzeyer Straße unterhalb der Steinkaut hat eine lange Historie. Und lange Zeit lagen die Pläne dafür auf Eis. Jetzt hat der Ausschuss für Stadtplanung, Bauwesen, Umwelt und Verkehr grünes Licht dafür gegeben, dass die städtische Wohnungsbaugesellschaft Gewobau dort zwei baugleiche Mehrfamilienhäuser mit je zehn Wohnungen, ...