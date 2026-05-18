Pläne der Kreuznacher Gewobau Höhe der zwei neuen Mehrfamilienhäuser sorgt für Disput Harald Gebhardt 18.05.2026, 14:00 Uhr

i Im rückwärtigen Bereich, Alzeyer Straße 50 und 52, sollen die beiden neuen Mehrfamilienhäuser entstehen. Die Zufahrt erfolgt über den Grundstückstücksstreifen in der Bildmitte. Harald Gebhardt

Auf dem noch unbebauten Grundstück zwischen Alzeyer Straße und Töpferstraße unterhalb der Steinkaut will die Gewobau zwei Mehrfamilienhäuser bauen. Wie hoch diese werden dürfen, darüber gab es im Planungsausschuss unterschiedliche Auffassungen.

Die Bebauung der Fläche „Motorpool“ zwischen Alzeyer Straße und Töpferstraße im hinteren Bereich der Bebauung entlang der Alzeyer Straße unterhalb der Steinkaut hat eine lange Historie. Und lange Zeit lagen die Pläne dafür auf Eis. Jetzt hat der Ausschuss für Stadtplanung, Bauwesen, Umwelt und Verkehr grünes Licht dafür gegeben, dass die städtische Wohnungsbaugesellschaft Gewobau dort zwei baugleiche Mehrfamilienhäuser mit je zehn Wohnungen, ...







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