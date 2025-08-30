Ein Ministerpräsident, der gleich drei Mal den Kreis besucht, der Fischerstechen-Neustart und ein rührender Abschied: Warum dieses Wochenende im Kreis Bad Kreuznach besonders wird – und was sonst noch bewegt.

Ein geschäftiges Wochenende liegt vor uns. Selten ist mal so viel los wie diesen Samstag und Sonntag. Der Terminkalender quillt über. Seit Freitagabend läuft das Fischerstechen an der Roseninsel. In den vergangenen Jahren an Strahlkraft spürbar verloren, soll nun der Neustart glücken. Mit verändertem Personal hat man sich aufgemacht, das Fischerstechen wieder zum Volksfest Nummer zwei in der Stadt zu machen – und ich bin mir sicher, dass der Verkehrsverein 2.0 diese Aufgabe meistern wird.

Dazu scheint Ministerpräsident Alexander Schweitzer seine Liebe zum Landkreis Bad Kreuznach entdeckt zu haben. Am Samstag ist er nicht nur in Bretzenheim bei den rheinland-pfälzischen Tagen der Kriegsgräberfürsorge zu Gast, abends wohnt er dem Festkommers in Kirn-Sulzbach (gefeiert wird im Kirner Gesellschaftshaus) bei, dort wird der 700. Geburtstag der Gemeinde gefeiert. Und am Mittwoch ist der hochgewachsene Pfälzer an der Spitze des Landes schon wieder am Bad Kreuznacher Kornmarkt unterwegs.

Apropos Bretzenheim: Dort wird am Samstag – ja, man mag es kaum glauben – die Brücke über den Guldenbach in Richtung Langenlonsheim wieder freigegeben. Seit Oktober war sie gesperrt, die erzwungenen Umwege haben viele Menschen Zeit und Nerven gekostet. Dieses zweifelhafte Vergnügen wird im Landkreis in den kommenden Jahren noch vielen Menschen zuteilwerden – mangelt es uns doch an vielem, an maroder Infrastruktur aber sicher nicht.

Am Freitag wurde Rudolf Hornberger beigesetzt. Am Ende einer sehr würdevollen Zeremonie, deren Säulen wunderbare Reden von Sohn Matthias Hornberger, seinem Freund und ehemaligen Sparkassen-Chef Werner Fuchs sowie Oberbürgermeister Emanuel Letz bildeten, wurde unser Hombes in seiner Urne auf seinem geliebten Yamaha-Motorrad von seinen Enkeln zum Grab geschoben.

Bei aller Trauer über den Verlust vom Hombes, genau so sollte der finale Weg aussehen – gesäumt von Wertschätzung, Dankbarkeit und Respekt und eben so, wie es sich der Verstorbene gewünscht hätte.

E-Mail: marian.ristow@ rhein-zeitung.net