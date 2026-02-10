Faschingstrubel auf der Bühne Hochstätter Schörlcher feiern närrisch auf Hawaii Josef Nürnberg 10.02.2026, 15:00 Uhr

i Wenn Cindy aus Marzahn (Stephanie Leonhard) auf Hawai Urlaub macht, geraten gestandene Mannsbilder wie Ulli (links) und Oliver in Ekstase. Nürnberg Josef. Josef Nürnberg

Hochstätten zeigte sich am Samstag von seiner kreativsten Seite: Die Schörlcher verwandelten ihre Prunksitzung in ein närrisches Hawaii-Abenteuer. Mit überraschenden Gästen und einer Prise Südseezauber begeisterte der Verein sein Publikum.

Bei ihrer Prunksitzung am Samstagabend präsentierten sich die Hochstätter Schörlcher taufrisch. Das lag keineswegs nur daran, dass die Narrenschar dem trostlosen Winter für einige närrische Stunden Adé sagte und ausgelassen in der Südsee auf Hawaii Fastnacht feierte, sondern auch daran, dass der Verein das Sitzungskonzept frisch aufpoliert hatte.







