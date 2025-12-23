Wirtschaftsweg Feilerberg Hochstätten fordert Kosten zurück Josef Nürnberg 23.12.2025, 08:00 Uhr

Die Ortsgemeinde, deren Wirtschaftsweg von einer schweren Landmaschine zerstört wurde, kämpft vor Gericht, dass der Verursacher die Kosten der Wiederherstellung des Weges übernimmt.

Mit einer Landmaschine wurde der Wirtschaftsweg Feilerberg zerstört. Die Kosten will die Gemeinde Hochstätten nun gerichtlich vom Verursacher einfordern. Der Rechtsanwalt stellte den Stand der Rückforderung im Gemeinderat vor.

Manche Dinge dauern ewig. Hierzu dürfte der Schaden am Wirtschaftsweg Feilerberg in Hochstätten gehören, der von einer schweren Landmaschine verursacht wurde. Betonplatten zerbrachen unter dem Gewicht der Landmaschine. Mittlerweile beschäftigt der Fall, dessen Schadenshöhe laut dem früheren Ortsbürgermeister Hermann Spieß auf einen höheren fünfstelligen Betrag herausläuft, längst die Gerichte.







