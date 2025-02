Spatenstich gegen die Fluten Hochstätten bekommt endlich seinen Geröllfang Josef Nürnberg 21.02.2025, 17:30 Uhr

i Auch wenn das Geröllfangbecken beim Spatenstich nicht gleich fertig wurde, zeigten (von links) Bauleiter Andrej Nesterenko, Matthias Moog (MB Ingenieure), Andrea Silvestri, Landrätin Bettina Dickes, Ortsbürgermeisterin Stephanie Leonhard, Joachim Gerharz (Gerharz Bau), Bürgermeister Marc Ullrich und VG-Beigeordneter Holger Conrad ihren guten Willen. Picasa. Josef Nürnberg

Die Gemeinde Hochstätten bekommt nun ihr Geröllfangbecken für den Leischbach – ein wichtiges Element zur Schutz gegen die bisweilen heftigen Fluten des Bachs. Der Spatenstich erfolgte nun – fünf Jahre nach dem ursprünglich geplanten Baubeginn.

Fast neun Jahre nach dem fatalen Hochwasserereignis vom 30. Mai 2016 war am Donnerstag Spatenstich für den Bau des Geröllfangbeckens und damit für den letzten Akt in Sachen Vorkehrung bei Hochwasser in der Alsenzgemeinde. In spätestens drei Wochen sollen die Bagger anrücken – wenn die Altlasten an der Einmündung der Fürfelder Straße in die B420 beseitigt sind, wo der Geröllfang gebaut werden soll.

