Ein brennender Hochsitz in der Nähe des Hüffelsheimer Sportplatzes hat am Samstagabend die Feuerwehren aus Hüffelsheim, Rüdesheim, Traisen und Waldböckelheim beschäftigt. Beim Eintreffen der Hüffelsheimer Feuerwehr unter der Leitung von Christopher Keiper stand der komplette hölzerne Hochsitz in Flammen. Der schnelle Einsatz mit drei C-Rohren verhinderte eine Ausbreitung des Feuers auf umliegende Sträucher und Hecken. Die Wasserversorgung stellten die Feuerwehren aus Rüdesheim und Waldböckelheim sicher. Nach einer Stunde konnte der Einsatz beendet werden. Die Brandursache ist nicht bekannt, die Polizei Bad Kreuznach war mit einer Streife vor Ort.