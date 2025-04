Mit nicht ganz 11 Millionen Fahrgästen im vergangenen Jahr ist der Geschäftsführer der Kommunalverkehr Rhein-Nahe GmbH (KRN), Uwe Hiltmann, und auch der Verkehrsplaner vom Rhein-Nahe Nahverkehrsverbund (RNN), Hendrik Herzinger, mehr als zufrieden. Zwar sind die Zahlen nur geschätzt. Doch auch bei der Bundestagswahl werde hochgerechnet. So auch bei der KRN. Denn nur in einem Drittel der Fahrzeuge sind Zählsysteme installiert. Ziel sei es, dass in allen 300 Bussen die Personen, die einsteigen, auch gezählt werden. „Wir haben die Zusage bekommen, dass mit Bundesmittel sämtliche Fahrzeuge mit einem Zählsystem ausgestattet werden“, informierte Uwe Hiltmann im Ausschuss für Verkehr, Landwirtschaft, Umwelt- und Naturschutz im Kreis Mainz-Bingen. Für das Jahr 2025 ist er optimistisch, dass die 11 Millionengrenze geknackt wird. Damit nutzen täglich 30.000 Menschen die Busse des kommunalen Unternehmens aus den Landkreisen Mainz-Bingen, Bad Kreuznach und der Stadt Bad Kreuznach, das seit Oktober 2022 die Linien bedient. Dadurch wird ein Umsatz von 1,5 Millionen Euro erzielt.

Besonders gut laufen die regionalen Hauptlinien, wie die 630 von Mainz nach Bad Kreuznach, die 640 von Ingelheim nach Oppenheim und die 660 von Mainz nach Alzey. „Die 630 ist die erfolgreichste Linie in ganz Rheinland-Pfalz“, sagt Hiltmann nicht ohne Stolz. Rund 3000 Personen nutzen täglich die Strecke. „Wenn Mainz 05 zu Hause Fußball spielt, knallt es richtig.“ Dann müssten zwei Gelenkbusse hintereinander fahren, um die Fans nach Mainz zu bekommen. Aber es gibt auch Linien, die weniger ausgelastet sind. Dazu zählt der Busverkehr rund um Bacharach mit 0,9 Fahrgäste pro Fahrt, die Stadtbuslinie Nieder-Olm und die Linie zwischen Bingen-Gaulsheim und Gau-Algesheim. Dort sollen ab dem Ende der Osterferien Minibusse eingesetzt werden. „Damit sind wir mehr an der Nachfrage dran“, so Herzinger. On-Demand-Fahrten seien bedeutend teurer als die kleinen Linienbusse. Zudem sei dafür das Bundesförderprogramm gekippt worden.

Unwirtschaftliche Linien im Auge behalten

Insgesamt seien es gute Zahlen freut sich Hiltmann. Rund 14 Millionen Kilometer legen die Busse auf den 82 Linien im Jahr zurück. „Wir sind mit den Fahrgastzahlen sehr gut unterwegs.“ Die prognostizierten Zahlen seien sehr stabil und vor allen Dingen auch wirtschaftlich, so Erster Beigeordneter Steffen Wolf. „Das ÖPNV-Konzept im Landkreis wird hervorragend angenommen.“ Linien, die unwirtschaftlich seien, müssen im Auge behalten werden.

Mit 20.000 Euro fördert der Kreis Mainz-Bingen das Nabu-Projekt „Auenservice" des Naturschutzbundes Deutschland. Mit der Förderung soll ein Beitrag zur Fortführung des aus sozialen und Umweltschutzgründen besonders sinnvollen Projektes Rheinauenservice geleistet werden. Das seit dem Jahre 2005 bestehende Konzept betreut die Naturschutzgebiete „Fulder Aue – Ilmen Aue", „Sandlache" und „Haderaue – Königsklinger Aue" am rheinhessischen Inselrhein. Die Gebiete erstrecken sich von Bingen-Gaulsheim bis nach Budenheim. In einem umfangreichen Bericht wurden die Ausschussmitglieder schriftlich über die Tätigkeit des Nabu in den Naturschutzgebieten informiert. Ein Vertreter der Naturschutzorganisation war nicht anwesend, um Fragen zu beantworten. Die Biotoppflege sowie weitere Schutzmaßnahmen und Projekte sichern den Erhalt der Gebiete und somit gleichzeitig die hohe Naherholungsqualität der Rheinauen. Die Öffentlichkeitsarbeit und das Angebot für naturinteressierte Besucher bereichern das touristische Angebot des Landkreises und tragen zu einem positiven Bild der Region bei.

i Der Kreis Mainz-Bingen fördert das Nabu-Projekt Auenservice mit 20.000 Euro, Blick auf die Ilmenaue. Edgar Daudistel

Der Auenservice stellt eine wichtige Stütze für die Untere Naturschutzbehörde im Bemühen um den Erhalt und die Weiterentwicklung dieses einzigartigen Landschaftsraumes im Landkreis dar. Für den Kreis Mainz-Bingen ist die Förderung des Projekts eine Investition in die Zukunft und unterstreicht damit sein Engagement für den Umwelt- und Naturschutz. „Sein Erhalt sollte auch weiterhin gefördert werden“, heißt in der Sachdarstellung.