Seit mehr als 30 Jahren ist der Sommernachtsjazz im Weingut Rapp in Ebernburg eine feste Größe im Programmkalender vieler Jazz-Fans. Auch diesmal waren hochkarätige Künstler zu hören.

Sein glückliches Händchen bei der Auswahl seiner Künstler für den Sommernachtsjazz hat Winzer Walter Rapp mit der diesjährigen Auflage am Wochenende wieder einmal mehr unter Beweis gestellt. Bereits zum Auftakt am Freitag hatte er mit David Helbock's Random/Control, drei ausgezeichneten Musikern, die die Sängerin Fola Dada begleiteten, ein Ass aus dem Ärmel gezogen.

Auch wenn es sicherlich kein Populär-Jazz war, was Musiker und Sängerin da auf der Open-Air-Bühne boten, das Quartett war hörens- und erlebenswert. Ein Abend, der bei Jazzfreunden noch lange nachwirken dürfte. Mag sein, dass eine Konzertbesucherin recht hatte, dass man die Künstler nicht von der CD hören dürfe, sondern man sie live erleben muss. Denn wie die drei Musiker agierten, war mehr als sehenswert.

i David Helbock's Random/Control und Fola Dada beim Sommernachtsjazz Nürnberg Josef. Josef Nürnberg

Das Markenzeichen des Trios sind und bleiben die vielen Instrumente. Fast unvorstellbar: Nur drei Musiker, die aber mehr als 20 Instrumente spielen. Während David Helbock sich ausschließlich auf Klavier und Percussion beschränkte, spielte Andreas Broger Klarinette, Bassklarinette, verschiedene Saxofone und Flöten und sang gelegentlich sogar. Johannes Bär beherrscht nahezu alle Blechblasinstrumente – Sousafon, Tuba, Posaune, Trompete, Alphorn, aber auch Didgeridoo, Beatbox und Schlagzeug. Wer die Augen verschloss, der konnte glauben, auf der Bühne des Weingutes musiziere ein ganzes Orchester.

i Auch Vierbeiner wurden beim Sommernachtsjazz Fans von David Helbock's Random/Control und Fola Dada. Nürnberg Josef. Josef Nürnberg

Auch wenn es nicht so aussah und die Musiker viel Freude bei ihrem Auftritt ausstrahlten, muss das, was sie mehr als zwei Stunden lang auf der Bühne absolvierten, Schwerstarbeit gewesen sein. Mit Sängerin Fola Dada hat das Trio die passende Sängerin gefunden – sind doch die Kompositionen von David Helbock keineswegs einfach zu singen. Dies unterstrich sie im ersten Teil des Konzertes unter anderem bei dem Titel „Freiheit“. Die studierte Jazzsängerin unterstrich immer wieder, warum sie aus der deutschen Jazz- und Soulszene nicht mehr wegzudenken ist. Wer sie erlebte, der merkte zudem schnell, warum diese vielseitige Sängerin 2022 mit dem deutschen Jazzpreis in der Kategorie Gesang ausgezeichnet wurde.

i Vor Konzertbeginn sorgte Bastian Klemm mit seiner Handpan für außergewöhnliche Klänge. Nürnberg Josef. Josef Nürnberg

Auch wenn es gegen 22 Uhr im wunderschönen Obstgarten, der als Konzertsaal diente, deutlich abkühlte, das Quartett heizte so richtig ein. Dazu gab es die Weine des Weingutes Rapp, das für seinen Steillagenweinbau bekannt ist. Schon vor dem Konzert hatte mit Bastian Klemm, der, auf einem Strohballen sitzend, Rhythmen auf seiner Handpan zauberte, ein Solokünstler seinen Auftritt. „Garantiert gema-frei“, unterstrich er.

Kontrastprogramm am Samstag

Der Samstag stand dann unter dem Motto „Christof Sänger & friends feat. Willy Ketzer & Terrence Ngassa“. Auch hier bewies Rapp wieder sein gutes Näschen, denn Christof Sänger (Piano), Willy Ketzer (Schlagzeug), Jens Foltynovicz (Kontrabass) und Terrence Ngassa (Trompete, Gesang) sind allesamt Größen der Jazzszene. Dadurch, dass eher populäre Musik von Eugen Cicero und Louis Armstrong geboten wurde, bot der Samstag einen deutlichen Kontrast zum Premierenabend.