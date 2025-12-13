Hochkaräter der Kabarettszene teilen wieder kräftig aus

Lieben Sie bissiges Kabarett oder anspruchsvolle Comedy? Dann werden Sie beim Jahresprogramm 2026 der Stiftung Kleinkunstbühne ganz sicher wieder fündig.
Lesezeit 3 Minuten
Kaum ein namhafter Kabarettist, der nicht schon auf den Brettern der Kleinkunstbühne stand: Ob Christian Ehring, Urban Priol, Ingo Appelt, das Düsseldorfer Kommödchen und sogar ein Dieter Hildebrandt – sie alle konnte Programmchefin Eva Ebbeke schon nach Bad Kreuznach holen, dank bester Beziehungen zu den jeweiligen Agenturen.