Kleinkunst in Kreuznacher Loge Hochkaräter der Kabarettszene teilen wieder kräftig aus Harald Gebhardt 13.12.2025, 08:00 Uhr

i Eine Kultfigur kommt in die Loge: Erwin Pelzig, das fränkische Männlein mit Cord-Hütchen, präsentiert gleich zweimal sein neues Programm "Wer wir werden". D. Vollmond

Lieben Sie bissiges Kabarett oder anspruchsvolle Comedy? Dann werden Sie beim Jahresprogramm 2026 der Stiftung Kleinkunstbühne ganz sicher wieder fündig.

Kaum ein namhafter Kabarettist, der nicht schon auf den Brettern der Kleinkunstbühne stand: Ob Christian Ehring, Urban Priol, Ingo Appelt, das Düsseldorfer Kommödchen und sogar ein Dieter Hildebrandt – sie alle konnte Programmchefin Eva Ebbeke schon nach Bad Kreuznach holen, dank bester Beziehungen zu den jeweiligen Agenturen.







