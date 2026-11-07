Solarparks im Kirner Land Hitzige Debatte im VG-Rat rund um die Energieplanung Armin Seibert 07.11.2026, 13:00 Uhr

i Cornelia Dhonau verlas in der von zahlreichen Zuhörern mitverfolgten VG-Ratssitzung eine Erklärung zu der nach ihrer Ansicht stark fehlerbehafteten Solar-Planung im Kirner Land. Eine Bürgerversammlung solle Abhilfe und Rechtssicherheit schaffen, argumentierte sie. Armin Seibert

In einer hitzigen Debatte haben sich CDU-FDP und AfD im VG-Rat Kirner Land mit ihrem Anliegen durchgesetzt, eine Bürgerversammlung zum geplanten Steuerungsrahmen für Solarparks in der Verbandsgemeinde durchzuführen.

Erst eine Demo im Hof, dann ein Rein-Raus in der Tagesordnung mit Wortgefechten und ausnahmsweise vollen Zuhörerplätzen, Schuldzuweisungen in die Vergangenheit, Zwischenrufen und einer Stellungnahme der Ortsbürgermeister (die dabei aufstanden) zur Photovoltaikanlagen-Problematik: So eine emotionale Sitzung hat es in der VG Kirner Land seit den Abwasserdebatten nicht gegeben.







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