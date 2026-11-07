In einer hitzigen Debatte haben sich CDU-FDP und AfD im VG-Rat Kirner Land mit ihrem Anliegen durchgesetzt, eine Bürgerversammlung zum geplanten Steuerungsrahmen für Solarparks in der Verbandsgemeinde durchzuführen.
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Erst eine Demo im Hof, dann ein Rein-Raus in der Tagesordnung mit Wortgefechten und ausnahmsweise vollen Zuhörerplätzen, Schuldzuweisungen in die Vergangenheit, Zwischenrufen und einer Stellungnahme der Ortsbürgermeister (die dabei aufstanden) zur Photovoltaikanlagen-Problematik: So eine emotionale Sitzung hat es in der VG Kirner Land seit den Abwasserdebatten nicht gegeben.