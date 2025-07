Historischer Turm der Wilhelmskirche in neuem Glanz

Die Restaurierungsarbeiten am historischen Turm der Wilhelmskirche sind fast vollständig abgeschlossen. Rund 1,1 Millionen Euro hat die Sparkasse Rhein-Nahe aufgewendet. Nach der Sanierung soll der Turm wieder in die Hände der Stadt übergehen.

Nahezu abgeschlossen sind die Restaurierungsarbeiten am historischen Turm der Wilhelmskirche. Nach der bereits von 2018 bis 2019 erfolgten Innenrenovierung, bei welcher der Holztreppenaufgang bis zur oberen Turmebene saniert wurde, ist nun auch die äußere Restaurierung vollzogen, bilanzierte Alwin Bertram, verantwortlicher Architekt und Bauleiter des Projektes, zufrieden.

Nach einem Brand wurde die ursprünglich barocke Turmspitze der Kirche in den Jahren 1862/1863 im neugotischen Stil als Achteckspitze wieder aufgebaut. Das von der evangelisch-unierten Gemeinde von 1817 bis 1954 genutzte Gotteshaus wurde nach dem Zusammenschluss mit der benachbarten Paulusgemeinde an die Sparkasse verkauft. Bis auf den Turm wurde die Kirche dann 1968 abgerissen und stattdessen das neue Sparkassengebäude errichtet. Der Turm selbst steht seit 1978 unter Denkmalschutz und ergänzt optisch das Ensemble der städtischen Kirchtürme.

i Alwin Bertram (links) erläutert Oberbürgermeister Emanuel Letz und Holger Wessling (rechts) die Renovierung. Hier sind die Giebelspitzen aus Sandstein zu sehen, die Schiefereindeckung des Dachs und die Kupferrinnen, die das Regenwasser abführen. Jens Fink

Nach, laut Bertram, nicht denkmalgerechten Renovierungen im Jahr 1984, beauftragte die Sparkasse als Bauherr den Architekten 2017 mit einer fachgerechten Restaurierung des beeindruckenden 52 Meter hohen Kirchturms. Durch die Corona-Epidemie verschob sich die für 2019 angesetzte Außenrenovierung, die dann ab Sommer 2024 durchgeführt wurde. An der Süd- und Westseite wurde die Natursteinfassade bis zu einer Höhe von 36 Metern erneuert. Auch die Eckquader und Giebelsteine im oberen Bereich wurden in Naturstein neu ausgeführt.

Nach der Instandsetzung der verfaulten Fußhölzer und Gratsparren an der Westecke des Turmhelmes konnten Ende Januar die insgesamt 750 Kilogramm schweren, acht Giebelspitzen aus Sandstein mithilfe eines Autokrans versetzt werden. Die im April über den Giebelspitzen montierten, neuen Kupferrinnen führen künftig das Regenwasser des Schieferdachs in die Wasserspeier ab, womit die Sandsteine des Giebels geschützt werden. Mitte Mai begann schließlich noch die Neueindeckung des Turmdachs mit Schiefersteinen.

i Oben am Wetterhahn genießen (von links) Emanuel Letz, Holger Wessling und Alwin Bertram das Panorama der Stadt. Jens Fink

Als letzte Maßnahme wurde der Wetterhahn, welcher den Turm krönt, auf ein neues Kugellager montiert. Der Hahn war bereits 1984 bei der vorigen Renovierung getreu dem Original von 1863 aus getriebenem Kupferblech erneuert worden. In Kürze werden noch die sechs Holzläden in den Rundbogenöffnungen der Steinwände des quadratischen Turmteils unterhalb der Glockenstube erneuert, informierte Bertram.

„Jetzt erstrahlt der Turm wieder in neuem Glanz“, schwärmte Holger Wessling, Vorstandsvorsitzender der Sparkasse Rhein-Nahe. Rund 1,1 Millionen Euro hat die Sparkasse für die Renovierungen des Turms aufgewendet, der nach der Sanierung an die Stadt übergeht. „Damit gelangt ein wichtiges Stück Stadtgeschichte in die richtigen Hände“, betonte Wessling. „Dem Turm wünsche ich, dass er weitere Jahrhunderte erhalten bleibt, das Stadtbild von Bad Kreuznach ziert und den Betrachter erfreut“, meinte Alwin Bertram.