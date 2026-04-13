Der Efeu an der historischen Stadtmauer der „Schanze“ am Jahnhallen-Parkplatz wird zurückgeschnitten. Vollständig entfernen lässt er sich aber wohl nicht, da sonst Schäden an dem Mauerwerk entstehen könnten.
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Beim Efeubewuchs an der historischen Stadtmauer in der Neustadt unternimmt die Stadtverwaltung jetzt etwas. Schon vor zwei Jahren hatten Wilfried Maus und Marlene Marthaler vom Verein „denk-mal: Bad Kreuznach für Denkmal-und Umweltschutz“ Oberbürgermeister Emanuel Letz angeschrieben und gebeten, den „schädlichen und sehr massiven Efeubewuchs“ an der Stadtmauer am Jahnhallenparkplatz entfernen zu lassen.