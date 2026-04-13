Bad Kreuznacher Denkmal Historische Stadtmauer soll vom Efeu befreit werden Harald Gebhardt 13.04.2026, 10:00 Uhr

i Der starke Efeubewuchs an der historischen Stadtmauer hinter dem Jahnhallenparkplatz soll zurückgeschnitten werden. Harald Gebhardt

Der Efeu an der historischen Stadtmauer der „Schanze“ am Jahnhallen-Parkplatz wird zurückgeschnitten. Vollständig entfernen lässt er sich aber wohl nicht, da sonst Schäden an dem Mauerwerk entstehen könnten.

Beim Efeubewuchs an der historischen Stadtmauer in der Neustadt unternimmt die Stadtverwaltung jetzt etwas. Schon vor zwei Jahren hatten Wilfried Maus und Marlene Marthaler vom Verein „denk-mal: Bad Kreuznach für Denkmal-und Umweltschutz“ Oberbürgermeister Emanuel Letz angeschrieben und gebeten, den „schädlichen und sehr massiven Efeubewuchs“ an der Stadtmauer am Jahnhallenparkplatz entfernen zu lassen.







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