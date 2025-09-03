Freunde historischer Landmaschinen kamen beim Fest des Lanz-Bulldog-Clubs in Feilbingert wieder voll auf ihre Kosten. Sie konnten die Maschinen nicht nur bewundern, sondern auch in Aktion erleben.

Die 17. Ausstellung historischer Landmaschinen war perfekt vorbereitet und zog Schlepperfreunde aller Generationen an. Sie lud vor allem zur Kommunikation nicht nur der Schlepperfreunde untereinander ein, sondern mancher Enkel hörte dem Großvater gespannt zu, als er von den Zeiten erzählte, als Traktoren mit gerade einmal 25 PS die Innovation schlechthin in der Landwirtschaft waren.

i Heute ist der gezogene Claas längst ein Oldtimer-Drescher. Doch bis heute hält er den Rekord, dass er von 1948 bis 1978 gebaut wurde und das in der unerreichten Stückzahl von 65.000 Stück. Nürnberg Josef. Josef Nürnberg

Nicht nur der Geruch von Diesel lag über dem Ausstellungsgelände am Feilbingerter Sportplatz, sondern unüberhörbar waren die markanten Auspuffschläge des Lanz Bulldog, jenes Einzylinders aus Mannheim. 1960 zum letzten Mal gebaut, ist er gerade in Deutschland zum Synonym des Schleppers schlechthin geworden. Egal, ob jemand einen Eicher-, MAN- oder Deutz-Traktor in der Scheune stehen hat, die ältere Generation nennt sie alle nur Bulldog. Die Besucher erlebten auch bei der 17. Auflage des Bulldog-Festes wieder die gesamte Vielzahl der Traktorenmodelle, die als Pioniere dafür sorgten, dass Feldarbeit auf einmal von nur einer Person allein erledigt werden konnte.

i Wolfgang Hayer aus der Eifel (links) baute den Mini-Lanz-Bulldog für sein Enkelkind und übergab ihn nun den Vorständlern des Lanz-Bulldog-Club, (von links) Rechner Bernhard Bertram und Vorsitzender Karl-Hans Kraus, die ihn während der Ausstellung verlosten. Picasa. Josef Nürnberg

Doch eine Ausstellung des Lanz Bulldog Club ist mehr als eine Fahrzeug- und Geräteschau. „Hier stehen die Fahrzeuge nicht einfach rum wie im Museum, sondern werden zu Vorführungen eingesetzt“, brachte es Ortsbürgermeisterin und Schirmherrin Andrea Silvestri, die mit eigenem Deutz-Traktor angereist war, auf den Punkt. Sie versprach zudem, den Verein in Sachen Hallenbau zu unterstützen. Vorführungen waren nur möglich, weil der Verein alte Maschinen wie die Dreschmaschine retten konnte. Während der Vorführung der Dreschmaschine berichtete Vorsitzender Karl-Hans Kraus, welches Schicksal ihnen mit Aufkommen der Mähdrescher drohte: „Man brauchte in der Scheune Platz, fuhr sie aufs Feld und zündete sie einfach an.“

i Die Vorführungen an der Bandsäge waren mit die Höhepunkte der diesjährigen Ausstellung. Nürnberg Josef. Josef Nürnberg

Im Vorfeld der Ausstellung hatte der Verein damit geworben, mittels historischer Bandsägen Brennholz zu sägen. Waldemar Bohnert sägt bis heute mit einer solchen Säge. Mit Unterstützung zweier Helfer schafft er damit, fünf Meter Holz in der Stunde zu sägen. Ein besonderes Gerät, nämlich eine Bandsäge, montiert auf einem Opel P4, war ebenfalls einer der Stars der Ausstellung. Besitzer war einst Nikolaus Quack – legendärer Erbauer der Kreuznacher Jahrmarktsbrücke. Gut möglich, dass so mancher Balken der Brücke mit diesem Gerät gesägt wurde.

i Auch die Dreschmaschine, die mit Garben gefüttert wurde, machte zu Anfang der Vorgführiung Zicken. Picasa. Josef Nürnberg

Besucher, die aus der Landwirtschaft kommen, wunderten sich nicht, dass das Getreidemähen mit dem Mähbinder am Samstag deutlich schwieriger war als beim Mähen der ersten Garben vor der Ausstellung. Schließlich hatte der Regen die Frucht schwer gemacht. Feuchtes Getreide wäre auch nichts für die ersten Mähdrescher gewesen, egal ob den Lanz-John-Deere-Mähdrescher und den Claas-Mähdrescher des Vereins oder den gezogenen Claas eines Ausstellers. Neben den zahlreichen Vorführungen kamen auch der gemeinsame Austausch und das Fachsimpeln sowie Essen und Trinken nicht zu kurz. Insbesondere die Kuchentheke der Feilbingerter Landfrauen war ein wichtiger Anlaufpunkt.