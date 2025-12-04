Hip-Hop mit Nikolausmütze: Own Risk lädt zur Dance Show

Weihnachten und Hip-Hop: Dass das zusammenpasst, zeigt am Samstag, 6. Dezember, die Own Risk Dance School in der Jakob-Kiefer-Halle. Rund 100 Tänzer stehen auf der Bühne, darunter Vollprofis, die schon etliche Pokale abgeräumt haben.
Lesezeit 3 Minuten
