100 Kreuznacher Tänzer Hip-Hop mit Nikolausmütze: Own Risk lädt zur Dance Show Cordula Kabasch 04.12.2025, 21:00 Uhr

i Own Risk im weihnachtlichen Outfit: Die Hip-Hopper laden zur Tanzshow in die Jakob-Kiefer-Halle mit allen Tänzern der Dance School. Alexandra Pereira

Weihnachten und Hip-Hop: Dass das zusammenpasst, zeigt am Samstag, 6. Dezember, die Own Risk Dance School in der Jakob-Kiefer-Halle. Rund 100 Tänzer stehen auf der Bühne, darunter Vollprofis, die schon etliche Pokale abgeräumt haben.

Hip-Hop und Streetdance mit Nikolausmütze und in adventlicher Stimmung: Dass das zusammenpasst, zeigt die Own Risk Dance School am Samstag, 6. Dezember, in der Jakob-Kiefer-Halle. Das Event ist fast ausverkauft, doch einige Karten sind noch erhältlich oder an der Abendkasse zu bekommen.







Artikel teilen

Artikel teilen