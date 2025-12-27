Hiobsbotschaft im Januar: Die Narrefahrt in Gefahr

Jahresrückblick: Bad Kreuznach ohne Narrefahrt? Eigentlich undenkbar! Doch Anfang 2025 scheint es angesichts der allgemeinen angespannten Sicherheitslage so, als stünde die traditionsreiche Veranstaltung in ihrer bisherigen Form vor dem Aus.
Lesezeit 2 Minuten
Das Jahr 2025 beginnt für die Kreuznacher Narren mit einer Hiobsbotschaft, die für blankes Entsetzen sorgt: Wegen der angespannten Sicherheitslage steht sogar die Narrefahrt auf der Kippe. Nach diversen Anschlägen und Terrorattacken steht die Sicherheit gerade bei Großveranstaltungen, wie Weihnachtsmärkte, Jahrmärkte und eben Fastnachtsumzüge im Fokus.