Das war 2025: Bad Kreuznach Hiobsbotschaft im Januar: Die Narrefahrt in Gefahr Harald Gebhardt 27.12.2025, 13:00 Uhr

i Im Januar steht die Kreuznacher Narrefahrt auf der Kippe. Doch schließlich kann sich der närrische Zug doch wieder durch die Innenstadt schlängeln. Robert Neuber. Marian Ristow / Robert Neuber

Jahresrückblick: Bad Kreuznach ohne Narrefahrt? Eigentlich undenkbar! Doch Anfang 2025 scheint es angesichts der allgemeinen angespannten Sicherheitslage so, als stünde die traditionsreiche Veranstaltung in ihrer bisherigen Form vor dem Aus.

Das Jahr 2025 beginnt für die Kreuznacher Narren mit einer Hiobsbotschaft, die für blankes Entsetzen sorgt: Wegen der angespannten Sicherheitslage steht sogar die Narrefahrt auf der Kippe. Nach diversen Anschlägen und Terrorattacken steht die Sicherheit gerade bei Großveranstaltungen, wie Weihnachtsmärkte, Jahrmärkte und eben Fastnachtsumzüge im Fokus.







