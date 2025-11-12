Nach Explosion in Wohnhaus Hilfsaktion für Bosenheimer findet viele Unterstützer 12.11.2025, 18:00 Uhr

i Eine heftige Explosion hat am späten Samstagabend in Bosenheim zu einem Gebäudebrand geführt. Mehrere Menschen wurden teils schwer verletzt. Die Bewohner mussten ihr Zuhause verlassen. Nun gibt es für sie eine Hilfsaktion. Markus Kilian

Durch den Brand haben die Bewohner des Mehrfamilienhauses über Nacht alles verloren. Sie sind bei Freunden und Familien untergekommen, doch es fehlt an Hab und Gut. Das soll eine neue Hilfsaktion ändern. Und die Resonanz ist enorm.

Nach der schweren Explosion in einem Mehrfamilienhaus in Bosenheim ist die Welle der Hilfsbereitschaft enorm. Die Bewohner mussten über Nacht ihr Zuhause in der Hackenheimer Straße verlassen, konnten nur das mitnehmen, was sie am Leibe trugen. Um sie in den Tagen nach dem schweren Brand zu unterstützen, hat der Ortsbeirat mit Ortsvorsteher Markus Später eine Hilfsaktion ins Leben gerufen – mit großer Resonanz.







