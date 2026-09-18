Spendenaufruf für Nepal Hilferuf Hans Kammerlanders erreicht Soonwaldstiftung Armin Seibert 18.09.2026, 13:00 Uhr

i Gute Freunde helfen zusammen nach der Flutkatastrophe in Nepal: Hans Kammerlander und Herbert Wirzius kooperieren schon viele Jahre, füllen das Kirner Gesellschaftshaus bei Vorträgen zugunsten der Soonwaldstiftung. Im März kommt Kammerlander erneut nach Kirn. Seibert Armin

Nach der Sturzflut in Nepal mit Tausenden Toten braucht der Staat im Himalaya Hilfe. Der Botschafter der guten Taten der Soonwaldstiftung, Hans Kammerlander, hat sich daher an Herbert Wirzius gewandt und um Unterstützung gebeten.

Die apokalyptischen Bilder der Sturzflut in Nepal mit Tausenden Toten und einer unfassbaren Zerstörung alarmieren auch die Nepalhilfe Beilngries für die sich Hans Kammerlander seit Jahren engagiert. Der Extremkletterer und Bezwinger der meisten Achttausender im Team mit Reinhold Messner ist ebenso schon seit Jahren ein Botschafter der guten Taten bei der Soonwaldstiftung um Herbert Wirzius.







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