Tue Gutes und rede darüber. Es geht, man muss es nur wollen. Also: Tue Gutes, übernimm Verantwortung ohne falsche Bescheidenheit und mache positive Taten sichtbar. So entstand ein großes Lebenswerk.
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Das seit 55 Jahren andauernde herausragende soziale Engagement von Herbert Wirzius sucht seinesgleichen. Der 88-jährige Tausendsassa und seine Frau Ingrid (81) stehen seither für Tausende Hilfsaktionen, die im Lauf der Jahrzehnte zweistellige Millionenbeträge für notleidende Kinder „eingesammelt“ haben.