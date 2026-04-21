Große Feier in Hennweiler Hilfe von Herzen: Förderverein und Soonwaldstiftung Armin Seibert 21.04.2026, 09:00 Uhr

i Vorstand von Förderverein und Stiftung und zahlreiche Botschafter der guten Tat freuten sich über die große Resonanz der Jubiläumsfeierlichkeiten. Der Dank galt vor allem Herbert und Ingrid Wirzius (3. und 4. von links vorne). Seibert Armin

Tue Gutes und rede darüber. Es geht, man muss es nur wollen. Also: Tue Gutes, übernimm Verantwortung ohne falsche Bescheidenheit und mache positive Taten sichtbar. So entstand ein großes Lebenswerk.

Das seit 55 Jahren andauernde herausragende soziale Engagement von Herbert Wirzius sucht seinesgleichen. Der 88-jährige Tausendsassa und seine Frau Ingrid (81) stehen seither für Tausende Hilfsaktionen, die im Lauf der Jahrzehnte zweistellige Millionenbeträge für notleidende Kinder „eingesammelt“ haben.







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