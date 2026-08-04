Spendenaufruf im Internet Hilfe für die Familie des getöteten Langenlonsheimers Robert Neuber 04.08.2026, 19:00 Uhr

i Blaulicht - Symbolbild. Christoph Soeder. Christoph Soeder/dpa/Symbolbild

Mit einer Spendenaktion soll die Familie des getöteten Langenlonsheimers finanziell unterstützt werden. Er hinterlässt seine Ehefrau und vier kleine Kinder. Zum Tathintergrund und zur Tatwaffe gibt es noch keine neuen Erkenntnisse.

Der 41-jährige Mann aus Langenlonsheim, der in Bad Dürkheim erschossen wurde, hinterlässt eine Ehefrau und vier Kinder im Alter von drei, fünf, sieben und elf Jahren. Für sie wurde nun eine Spendenaktion auf der für solche Aufrufe eingerichteten Internetseite „Gofundme“ gestartet.







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