Spendenaufruf im Internet
Hilfe für die Familie des getöteten Langenlonsheimers
Blaulicht - Symbolbild.
Blaulicht - Symbolbild.
Christoph Soeder. Christoph Soeder/dpa/Symbolbild

Mit einer Spendenaktion soll die Familie des getöteten Langenlonsheimers finanziell unterstützt werden. Er hinterlässt seine Ehefrau und vier kleine Kinder. Zum Tathintergrund und zur Tatwaffe gibt es noch keine neuen Erkenntnisse.

Lesezeit 2 Minuten
Der 41-jährige Mann aus Langenlonsheim, der in Bad Dürkheim erschossen wurde, hinterlässt eine Ehefrau und vier Kinder im Alter von drei, fünf, sieben und elf Jahren. Für sie wurde nun eine Spendenaktion auf der für solche Aufrufe eingerichteten Internetseite „Gofundme“ gestartet.
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