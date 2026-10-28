SooNahe und das Bistro „Vadirito“ am Bad Kreuznacher Kornmarkt haben der Heiligen Hildegard von Bingen einen Themenabend gewidmet.
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Die Regionalmarke SooNahe und das vor vier Monaten neu eröffnete Bistro „Vadirito“ am Kornmarkt widmeten einen Themenabend Hildegard von Bingen. Landrätin Bettina Dickes eröffnete die Veranstaltung. Bereits 2015 hatte sie Überlegungen angestellt, das Thema Hildegard stärker in der Region zu verankern und dabei auch touristische und ökonomische Aspekte einzubeziehen.