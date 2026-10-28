Themenabend in Bad Kreuznach „Hildegard-Kiste“ bündelt regionale Produkte Claudia Römer 28.10.2026, 08:20 Uhr

i Ein vorzüglicher Abend im herrlichen Ambiente und im Zeichen der Hl. Hildegard: Christian Patsch, neuer Geschäftsführer der HNV Hunsrück-Nahe-Vermarktungsgesellschaft mbH und somit das neue Gesicht der regionalen Dachmarke SooNahe, Niklas Heblich, Anna Marzell, Claudia Rhein, Henning Harth, Landrätin Bettina Dickes, Andreas Schmidt und Dr. Rainer Lauf, langjähriger Vorsitzender des Regionalbündnis Soonwald-Nahe e.V. (v.li.n.re.) Claudia Römer

SooNahe und das Bistro „Vadirito“ am Bad Kreuznacher Kornmarkt haben der Heiligen Hildegard von Bingen einen Themenabend gewidmet.

Die Regionalmarke SooNahe und das vor vier Monaten neu eröffnete Bistro „Vadirito“ am Kornmarkt widmeten einen Themenabend Hildegard von Bingen. Landrätin Bettina Dickes eröffnete die Veranstaltung. Bereits 2015 hatte sie Überlegungen angestellt, das Thema Hildegard stärker in der Region zu verankern und dabei auch touristische und ökonomische Aspekte einzubeziehen.







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