Das erste Hildegard-Festival war ein toller Erfolg: Mehr als 3000 Besucher kamen in den Kurpark. Die Organisatoren sehen hier einen Imagegewinn für die gesamte Naheregion und noch viel Potenzial.

Überwältigt von der großen Resonanz zeigten sich die Veranstalter des erstmals ausgerichteten Hildegard-Festivals. Mehr als

3000 Besucher waren in den Kurpark gekommen, um sich über das Leben der heiligen Hildegard zu informieren, einem „Superstar des Mittelalters“, wie es Moderatorin Alexa Christ beschrieb.