Das erste Hildegard-Festival war ein toller Erfolg: Mehr als 3000 Besucher kamen in den Kurpark. Die Organisatoren sehen hier einen Imagegewinn für die gesamte Naheregion und noch viel Potenzial.
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Überwältigt von der großen Resonanz zeigten sich die Veranstalter des erstmals ausgerichteten Hildegard-Festivals. Mehr als 3000 Besucher waren in den Kurpark gekommen, um sich über das Leben der heiligen Hildegard zu informieren, einem „Superstar des Mittelalters“, wie es Moderatorin Alexa Christ beschrieb.