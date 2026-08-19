Premiere mit Jörg Pilawa
Hildegard-Festival: Imagegewinn für ganze Naheregion
Das Gespräch zwischen Moderator Jörg Pilawa und der Benedektiner-Nonne Schwester Josefine gehörte zu den eindrucksvollsten Momen
Das Gespräch zwischen Moderator Jörg Pilawa und der Benedektiner-Nonne Schwester Josefine gehörte zu den eindrucksvollsten Momenten des Hildegard-Festivals.
Jens Fink

Das erste Hildegard-Festival war ein toller Erfolg: Mehr als 3000 Besucher kamen in den Kurpark. Die Organisatoren sehen hier einen Imagegewinn für die gesamte Naheregion und noch viel Potenzial.

Lesezeit 2 Minuten
Überwältigt von der großen Resonanz zeigten sich die Veranstalter des erstmals ausgerichteten Hildegard-Festivals. Mehr als 3000 Besucher waren in den Kurpark gekommen, um sich über das Leben der heiligen Hildegard zu informieren, einem „Superstar des Mittelalters“, wie es Moderatorin Alexa Christ beschrieb.
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