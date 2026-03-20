Kirner Firma entwickelt Gerät
Hightech rettet Rehkitze vor dem Mähtod 
Bei der Kitzrettung kommen Wärmebilddrohnen zum Einsatz, die Rehkitze vor der Mahd im hohen Gras aufspüren.
Bei der Kitzrettung kommen Wärmebilddrohnen zum Einsatz, die Rehkitze vor der Mahd im hohen Gras aufspüren.
Sebastian Schmitt

Tierschutz mittels Hightech: Bei der Kitzrettung kommen Wärmebilddrohnen der Kirner Firma CopterPro zum Einsatz, die die Jungtiere auch noch in hohem Gras aufspüren.

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Während CopterPro aus dem Kirner Steinweg im ersten Teil vor allem als wachsendes Drohnenunternehmen erschien, liegt ein Herzstück der Arbeit seit vielen Jahren im Tierschutz: der Kitzrettung. Seit mehr als zehn Jahren engagiert sich das Team in diesem Bereich und rettet nach eigenen Angaben Jahr für Jahr mehrere Hundert Rehkitze vor dem Mähtod.

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