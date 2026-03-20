Tierschutz mittels Hightech: Bei der Kitzrettung kommen Wärmebilddrohnen der Kirner Firma CopterPro zum Einsatz, die die Jungtiere auch noch in hohem Gras aufspüren.
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Während CopterPro aus dem Kirner Steinweg im ersten Teil vor allem als wachsendes Drohnenunternehmen erschien, liegt ein Herzstück der Arbeit seit vielen Jahren im Tierschutz: der Kitzrettung. Seit mehr als zehn Jahren engagiert sich das Team in diesem Bereich und rettet nach eigenen Angaben Jahr für Jahr mehrere Hundert Rehkitze vor dem Mähtod.