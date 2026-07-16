Kreuznacher Parkparadiese Hier wird nicht mehr gegrunzt, hier wird gechillt Robert Neuber 16.07.2026, 10:48 Uhr

i Kunst auf der Kirschsteinanlage - leider respektlos beschmiert. Robert Neuber

In unserer Serie zu Kreuznacher Parks geht es heute auf die Kirschsteinanlage. Gewidmet ist sie dem früheren Oberbürgermeister Rudolf Kirschstein, in dessen Amtszeit die benachbarte Wilhelmsbrücke gebaut wurde – und noch viel mehr.

„Oink oink!“ und „Muh!“ und „Gack gack!“ – das waren bis ins frühe 20. Jahrhundert die Töne, die auf der heutigen Kirschsteinanlage zu hören waren. Das Gelände war dem Viehhandel gewidmet, hier wurden also Schweine, Ziegen, Ochsen und Hühner verkauft.







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