„Wuffnachtsmarkt“ in Raumbach Hier schlagen Hunde- und Menschenherzen höher Roswitha Kexel 10.12.2025, 18:00 Uhr

i Trotz Nieselregen nutzten relativ viele Zwei- und Vierbeiner den Raumbacher "Wuffnachtsmarkt", um sich zu treffen und zu informieren. Roswitha Kexel

30 Verkaufsstände boten vom Bio-Leckerli bis zum Leuchthalsband allerhand Nützliches, Schönes und Handgemachtes für Hundehalter oder die, die es noch werden wollen. Die Besucher ließen sich auch vom Nieselregen nicht beirren.

Bereits zum vierten Mal entlockte der „Wuffnachtsmarkt“ in Raumbach zahlreichen Zwei- und Vierbeinern ein „Wow!“: Leya Dhonau organisiert seit 2022 diesen in der Region einmaligen Markt, der Hunde- und Menschenherzen höher schlagen lässt. Denn dort finden sich alle Jahre wieder an mehr als 30 Verkaufsständen vom Bio-Leckerli bis zum Leuchthalsband allerhand Nützliches und Schönes, Handgemachtes und kreative Geschenkideen für Fellnasen und ...







