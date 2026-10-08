Pause für Nußbaums Lichterfest Hevert sagt traditionsreichen Weihnachtsmarkt ab Silke Jungbluth-Sepp 08.10.2026, 06:00 Uhr

i Der Arzneimittelhersteller Hevert hat seinen traditionellen Weihnachtsmarkt auf dem Firmengelände in Nußbaum abgesagt. Nach einer Pause soll es aber mit dem Event weitergehen, kündigt das Unternehmen an. Sebastian Görner/ Hevert-Arzneimittel

Hevert sagt den traditionsreichen Weihnachtsmarkt in Nußbaum überraschend ab – Händler und Besucher sind davon betroffen. Wir erklären, welche Gründe hinter dem Aus stecken und welche Folgen die Entscheidung hat.

Dass es in diesem Jahr keinen Hevert-Weihnachtsmarkt gibt, hat in der Region für Aufsehen gesorgt. War der Traditionsmarkt „Bio und Regional“ auf dem Firmengelände des Arzneimittelherstellers in Nußbaum doch immer von einer besonderen Atmosphäre geprägt und galt mit seinem Lichtermeer als einer der romantischsten Weihnachtsmärkte in der Region.







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