Konzert in der Pauluskirche
Herz und Seele der Zuhörer verwöhnt
"Die Nacht der fünf Tenöre" bot den Anwesenden einen wahren Kunstgenuss und entließ sie beschenkt in den Alltag!
Claudia Römer

Die Pauluskirche wird zum Konzertsaal für den Auftritt fünf bekannter Operntenöre aus Italien, Argentinien und Bulgarien. Arien und Canzoni sind ein Musikgenuss, der zu „Bravo“-Rufen im sehr gut besuchten Gotteshaus führen.

Lesezeit 1 Minute
„Warum in die Ferne schweifen, wenn das Gute liegt so nah?“, fragte bereits der Dichterfürst Johann Wolfgang von Goethe, nicht ahnend, dass an diesem Januarabend so viele Jahre nach ihm fünf der besten Tenöre nach Bad Kreuznach reisen sollten, um dort gemeinsam zu konzertieren.

