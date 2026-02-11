Damenfastnacht knallt Herschefeld wie es singt, tanzt und lacht Dieter Ackermann 11.02.2026, 11:00 Uhr

i Ein toller Hingucker, die Tanzgruppe vom Hühnerstammtisch Hergenfeld. Dieter Ackermann

In Hergenfeld wird die Dorffastnacht zur Bühne für urigen Humor und spritzige Showtänze. Die närrischen Weiber der katholischen Frauengemeinschaft begeistern mit Sketches und Musik.

Echte, urwüchsige Dorffastnacht in Reinkultur boten die närrischen Weiber der katholischen Frauengemeinschaft Hergenfeld im voll besetzten, als Disco umfunktionierten Dorfgemeinschaftshaus und begeisterten die Besucherinnen mit lustigen Sketches, alten und neuen Kalauern aus der Narrenbütt, humorigem Gesang und spritzigen Showtänzen.







